Sarıgazi Halk Festivali’nin yasaklanmasını protesto edenlere gözaltı

İstanbul’da Halkların Demokratik Partisi (HDP), Devrimci Parti (DP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Mücadele Birliği Platformu, ODAK ve Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu’nun, Sarıgazi Halk Festivali’nin yasaklanmasına dair Sarıgazi Demokrasi Caddesi'nde yapmak istediği açıklamaya polis “yasak” gerekçesiyle izin vermedi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre alkışlarla polisi protesto eden grup, daha sonra ablukaya alındı. “Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz” sloganıyla tepkilerini sürdüren gruba saldıran polis, aralarında HDP Sancaktepe Eşbaşkanı Güven Güney’in de bulunduğu en az 17 kişiyi darp ederek gözaltına aldı.