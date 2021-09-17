'Sarı saçlım mavi gözlüm' türküsü sakıncalı bulundu

Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921'de verilen gazi unvanı dolayısıyla 9 Eylül günü yıllardır “Gaziler Günü” olarak kutlanırken, bu yıl söz konusu etkinliklerin Ankara ayağında ilginç bir olay yaşandı.

Harp Malulü, Gazileri, Şehit Dul ve Yetim Derneği'nin Ankara Şubesi pazar günü Ankara- Altındağ Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde bir etkinlik düzenlerken, etkinlikte sahne alacak "gazi" Hüseyin Özlük, provada “Sarı saçlım, mavi gözlüm” türküsünü söyledi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün köşesine taşıdığı olaya göre, türküyü bitirdiğinde, organizasyonun gerçekleştirilmesi için görevlendirilen belediye görevlisi, “Bu türküyü okumasanız da yerine daha hareketli bir türkü söyleseniz” dedi.

Öztürk, olayı şöyle anlattı:

"İki türkü belirlediler, Hüseyin Özlük hem çaldı, hem söyledi. Prova bittikten sonra hanımefendi Hüseyin Özlük ve arkadaşlarını uğurlarken, “Sarı saçlım, mavi gözlüm” türküsünün siyasi anlam içerdiğini, bu nedenle törende söylenmemesi gerektiğini hatırlattı."

Öztürk, olayın ardından Belediye Başkanı ile görüştüğünü ve onun olaydan haberinin olmadığını öne sürerken, bu görüşmenin gecede söz konusu türkünün söyleneceğini aktardı.