Sarı kırmızı yeşil şal takan damat gözaltına alındı

Esenyurt’ta bir düğünde sarı kırmızı yeşil renkte şal takan damat ile düğüne katılan 9 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, 12 Haziran’da Esenyurt’ta bulunan Esenyurt Belediye Nikah Sarayı 2’nci katında yapılan düğün nedeniyle polis, dün düğünün sahibi Tahsin Karçık ile damat Mesut Karçık’ın yanı sıra 8 kişiyi ifadeye çağırdı. Kıraç Polis Karakolu’na çağrılan 10 kişi de gözaltına alındı.

Takılan renklerin yanı sıra düğünde söylenen şarkılar suçlama konusu yapıldı. Öte taraftan düğünde, “Bijî Serok Apo” sloganları da atıldığını ileri süren polis, söz konusu isimlerin, “Örgüt propagandası” yaptığını iddia ederek, ifadelerini aldı. Söz konusu isimler, şalın ulusal renkleri olduğunu, herhangi bir “örgüt”ü temsil etmediğini ifade ederek, suçlamayı reddetti.

Gözaltında bulunan 10 kişinin savcılıkta ifadeleri alınmak üzere Büyükçekmece Adliyesi’ne götürüleceği öğrenildi.