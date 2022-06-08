Saray'ın sabit konuğu Demet Akalın da akaryakıt zammına isyan etti 

Akaryakıta peş peşe gelen zamların ardından şarkıcı Demet Akalın da tepki mesajı paylaştı.

Saray'ın tüm davetlerinin konukları arasında yer alan Demet Akalın, “Benzine zam nerede duracak?” paylaşımında bulundu.

Akalın'ın mesajına çok sayıda tepki gelirken, o mesajlardan bazılar şöyle: "benzin fiyatlarının kendi kendine yükseldiğini zannetmeyi bırakıp, benzin fiyatlarının yükselmesine sebep olanlardan hesap sormaya başladığında...", "Siz sarayın her çağrısına katılmayıp gerçek bir sanatçı gibi dik durduğunuzda", "reisin yanına gittiğinde ne konuşuyorsunuz siz? Her şeyi bize soruyorsun", "Bazıları yaranmak için şirinlikler yapmayı bıraktığında Demetcim"