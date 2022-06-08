Motorine 1 lira 95 kuruş zam: 28 lira oldu

Motorinin litresinin fiyatı bugün gelen 1 lira 95 kuruşluk zammın ardından 28 lirayı buldu.

Haber Merkezi

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinin fiyatı 1 lira 95 kuruş zamlandı.

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 27 lira 89 kuruşa, Ankara ve İzmir'de 28 liraya yükseldi.

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