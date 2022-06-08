Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinin fiyatı 1 lira 95 kuruş zamlandı.
Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 27 lira 89 kuruşa, Ankara ve İzmir'de 28 liraya yükseldi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Motorine 1 lira 95 kuruş zam: 28 lira oldu
Motorinin litresinin fiyatı bugün gelen 1 lira 95 kuruşluk zammın ardından 28 lirayı buldu.
Haber Merkezi
Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinin fiyatı 1 lira 95 kuruş zamlandı.
Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 27 lira 89 kuruşa, Ankara ve İzmir'de 28 liraya yükseldi.