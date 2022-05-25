Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin konuştu.
Altun, şunları kaydetti:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Saray'dan iddialara ilişkin açıklama: Dil uzatılan vakıflar, bu ülkenin değeridir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, " Dil uzatılan vakıflar, bu ülkenin değeridir" dedi.
Haber Merkezi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin konuştu.
Altun, şunları kaydetti: