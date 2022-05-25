Ensar Vakfı Kılıçdaroğlu’nun 'para transferi' iddiasını reddetmedi: Türken Vakfı’nın attığı her adım şeffaftır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bir Kaçışın Anatomisi” videosunda ismini verdiği vakıflardan Ensar Vakfı ise internet sitesi üzerinden açıklama yaparak, Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi.
“TÜGVA ve Ensar vakıfları aracılığı ile 1 milyar lira ABD’deki paralel bir vakfa transfer edildi” iddiasına yanıt veren Ensar Vakfı, para transferini reddetmeyerek TÜRKEN vakfının şeffaf olduğunu ileri sürdü.
Açıklama “İlim mertebesinin en yüksek mertebe olduğuna asırlardır inanan toplumumuzun, öğrenci okutma misyonunu çoğunlukla vakıflar aracılığı ile yürüttüğü bilinen bir toplumsal vakıftır. Bu çerçevede pek çok vakfımız gibi TÜRGEV ve ENSAR Vakıfları da bu misyonla toplumun bağrından çıkmış, toplumumuzun kendi öz kaynakları ile bugüne kadar on binlerce öğrenciye eğitim desteği sağlamıştır. TÜRGEV ve ENSAR Vakıflarının kuruldukları günden bu yana değişmeyen vasıfları; gençlerimizi çağın değişen şartlarına göre desteklemek ve her dönemde karşılaştıkları meydan okumalar karşısında yanlarında olmaktır,” ifadeleriyle başladı.
“ABD’ye gençlerimiz gitmektedir'
Açıklama şöyle devam etti: