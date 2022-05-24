Saray'daki isme bir maaş daha: Listesi tutulamaz hale geldi

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Gülsüm Azeri’ye bir maaş daha bağlandı.

Odatv'de yer alan habere göre halen; VIP Turkey Holding Üst Yönetim Kurulu üyesi, Kaleseramik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Tekfen Holding A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği, Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliği, Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Akın Tekstil ve Mondi Tire Kutsan AŞ’de de bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapan Gülsüm Azeri’ye bir yönetim kurulu üyeliği daha geldi.

Gülsüm Azeri son olarak, TÜSİAD üyesi Mehmet Kutman’ın sahibi olduğu Global Yatırım Holding’de de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olarak aldığı maaşların yanına bir maaş daha eklenen Gülsüm Azeri’nin ismi daha önce Cumhurbaşkanlığı forsu ile oturduğu site yönetimine yazdığı otopark yazısıyla gündeme gelmişti.