Saray'daki imamın neden kovulduğu ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı içinde yapılan Millet Camisi imamlığına 2015 yılında Beykoz Riva Camisi imamı Mehmet Bilir atanmıştı.
2018 yılına kadar Külliye'de imamlık yapan Mehmet Bilir evliyken, daha sonra görevden alınmış, ardından memuriyetten çıkarılmıştı.
Odatv'de yer alan habere göre, Bilir "evliyken başka birisiyle ilişkisi olduğu" gerekçesiyle görevinden alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Mehmet Bilir hakkında "yasak ilişki yaşadığı" iddiasıyla soruşturma başlattığı, Diyanet'in iç mevzuatına aykırı fiillerde bulunduğu gerekçe gösterilerek memuriyetten çıkarıldığı ifade edildi.