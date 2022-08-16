Diyanet'ten imamlara 'eskort' soruşturması

Diyanet İşleri Başkanlığı, Denizli’de imam ve müezzinlerin “eskort”larla birlikte olduğu iddiası üzerine harekete geçti. Konu din görevlileri arasında sıklıkla konuşulmaya başlanınca Merkezefendi İlçe Müftülüğü idari soruşturma başlattı.

Sözcü’den Selami Aydın’ın haberine göre, müftülüğü denetime gelen Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişleri de olaydan haberdar olarak soruşturma başlattı.

İddialara göre 3 imam ve bir müezzin hakkında yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda din görevlisinin ifadesine başvuruldu.

Soruşturmaya dahil edildiler

Suçlanan din görevlilerinden ikisinin Bayramyeri ve Somuncuoğlu camilerinde görevli A.S. ve M.İ.D. oldukları iddia edildi. Diğer yandan soruşturmanın Memur Sen Konfederasyonu dışındaki tüm sendikaları hedef aldığı iddia edildi.

Daha önce 5 kez görevden alınan ve mahkeme kararları ile geri dönen Adil Sen üyesi Hilal Camisi imamı Muhammed Oğuzalp ile Din-Bir Sen Denizli temsilcisi Yusuf Kuru'nun da ilgileri olmadıkları halde soruşturmaya dâhil edildiği öne sürüldü.

Soruşturmada ifade veren din görevlilerine bu iki isim hakkında aleyhte ifade vermek üzere mobbing uygulandığı belirtildi.

Soruşturma üzerine Adil Sen Genel Başkanı Ahmet Murat Hocaoğlu da Denizli'ye gelerek il müftülüğü önünde açıklama yaptı. Hocaoğlu, "ilçe müftüsünün soruşturmanın selameti açısından açığa alınmasını" istedi.