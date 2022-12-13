'Saray'da tüketilen beyaz çayın kilosu 11 bin 300 TL'

TBMM Genel Kurulu’nda pırlanta kutusunu milletvekillerine gösterip içinde ne olduğunu soran CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “İçinde pırlantadan daha değerli bir ürün var. Saray'da tüketilen beyaz çay. ÇAYKUR’dan aldım 20 gramı 226 lira. Yani kilosu 11 bin 300 lira" dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kuruluşların bütçesi görüşülürken söz alan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun şunları söyledi:

Sarayın yatmadan önce bir de ara öğünü vardı. Cumhurbaşkanımız 27 Mart’ta Tokat’ta bir ziyarette ifade etti. Her akşam özel manda yoğurdu, birkaç kaşık yulaf, birkaç kaşık kestane balı, 4-5 tane de Medine hurmasını karıştırıyormuş yatmadan önce bunu ara öğün olarak tüketiyormuş. Sayın Cumhurbaşkanı çocuklar yatağa aç giriyor. Anneler bayat ekmekleri, bayat simitleri çocuklarımızın beslenme çantasına koyuyor. Siz bunun farkında mısınız? Manda yoğurdunun kilosu 50-80 lira arasında, kestane balının kilosu tam 800 lira olmuş, Medine hurmasının kilosu 200-250 lira, yulaf ezmesi de 120 lira civarında. Bu şifa reçetesinin 4 kişilik bir aileye en iyimser bütçesi 2 bin 220 lira. Bir asgari ücretli bunu almak isterse ana öğünlerde aç kalır.”

'Buradaki beyefendiler ve sarayın başındaki zat tüketiyor'

Genel Kurul’da pırlanta kutusunu milletvekillerine gösteren Aygun, “İçinde pırlantadan daha değerli bir ürün var. Pırlantadan daha değerli Saray'da tüketilen beyaz çay. ÇAYKUR’dan aldım 20 gramı 226 lira. Yani kilosu 11 bin 300 lira. Bir asgari ücretli bunu almak için en az iki ay çalışacak. Buradaki beyefendiler ve sarayın başındaki zat tüketiyor. Vatandaş sabahları fırınların önünde bir gün önceden kalan bayat ekmeği alıp tüketmeye çalışırken birileri de refah, şatafat içinde her türlü israfın olduğu yerde yaşıyorlar. Vatandaş markete gittiğinde gıdada KDV yüzde 18 ama pırlantada 0 KDV” dedi. (ANKA)