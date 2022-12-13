Saray emekli amirallerin tamamının cezalandırılmasını istedi

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile "sarıklı amiral" hakkındaki yayımladıkları bildirinin ardından haklarında soruşturma açılan ve adli kontrol kararı uygulanan 103 amiralden 5’i, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulunmuştu.

Müyesser Yıldız'ın haberine göre emekli amirallerin yargılanmasına devam edildi. Davanın tek müştekisi olan Cumhurbaşkanlığı’nın avukatı, Savcı’nın esas hakkındaki mütalaasında 81 isim için beraat kararı istemesine itiraz ederek tüm sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.