Saray'da resmi araçla hırsızlık yapıldı

Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir hırsızlık olayı yaşandığı ortaya çıktı.

Saray’da çalışan 6 kişinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt içi gezilerinde çocuklara dağıttığı oyuncakların bulunduğu Millet Camii altındaki depodan kolilerce kumandalı araba ve oyuncak bebeği resmi araçlara yükleyip çalarak, düşük fiyattan oyuncakçılara sattıkları anlaşıldı.

t24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’ndan yapılan ihbar üzerine, son bir ay içerisinde yaklaşık 920 bin liralık oyuncak çalan ve bunları satın aldığı belirlenen 8 kişi Ankara’da gözaltına alındı. Şüphelilerin 3’ü tutuklandı.

Yapılan araştırmada oyuncak bebek ve kumandalı araba hırsızlığının yaklaşık 5 yıldır devam ettiği anlaşıldı.