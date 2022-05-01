Şampiyonluğu kutlamak için Trabzon'a giden Soylu, yuhalanarak karşılandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlamak için gittiği kentte protestoyla karşılaştı.
Trabzonspor’un şampiyon olmasının ardından Trabzon Meydan Park’ta konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzonspor taraftarlarınca yuhalandı ve ıslıklarla protesto edildi.
Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkan Süleyman Soylu “yuhlamalar” ve ıslıklarla Trabzon Meydan Park’ta protesto edildi.#SampiyonTrabzonspor #Trabzon pic.twitter.com/Q9iMev0oIT— Trabzon Halkevi (@TrabzonHalkevi) April 30, 2022