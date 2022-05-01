Şampiyonluğu kutlamak için Trabzon'a giden Soylu, yuhalanarak karşılandı

Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlamak için şehre giden Soylu, konuşma yaparken protestoyla karşılaştı.

Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlamak için gittiği kentte protestoyla karşılaştı.

Trabzonspor’un şampiyon olmasının ardından Trabzon Meydan Park’ta konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzonspor taraftarlarınca yuhalandı ve ıslıklarla protesto edildi.

Haber

Süper Lig'de Trabzonspor şampiyon oldu