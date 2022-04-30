Süper Lig'de Trabzonspor şampiyon oldu

Süper Lig 2021-2022 sezonunda şampiyon Trabzonspor oldu.

Haber Merkezi

 Süper Lig'in 35'inci haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak şampiyon oldu.