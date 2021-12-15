'Saray'da genel af konuşuluyor' iddiası

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, genel af başlığının Saray'da gündem olduğunu iddia etti.

"Genel af sarayın gündemine tekrar girdi… Kendilerinin hesabına göre, kapsayacaklar ve aileleriyle birlikte en az 10 milyon kişiyi ilgilendirecek. Bakın, altını kalınca tekrar çiziyorum; genel af, sarayda sadece KONUŞULMA aşamasında…" diyen Takan, "Bir siyasetçi dostumla sohbet ediyordum, seçime yakın çıkarılacak genel affın ekonomik rüşvetlerden daha etkili olacağını söyledi ve 'en az 5 puan yükseltir' dedi. Bence de öyle!" iddiasında bulundu.