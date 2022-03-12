Saray'a yakın isim 50 milyon dolar 'biriktirmiş': 'Cumhurbaşkanlığından arıyorum'

Ulusal Kanal’da yayınlanan “İşin Aslı” programında konuşan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Gürses, Cumhurbaşkanlığında görevli olan ve şu anda hayatta olmayan bir kişinin, "vatandaşların devlet kurumlarıyla olan işlerini telefonla hallederek 50 milyon dolar biriktirdiğini" ifade etti.

KRT'nin haberine göre Gürses, "Birine soruyorum, 'Nasıl, ne durumda ekonomi?' diye, '50 milyon dolar yaptım' diyor. Öldü şimdi. Allah rahmet eylesin diyelim yani. Seyyar satıcıydın sen! Nasıl yaptın bu 50 milyon doları? 'Ben hizmet sektörüne girdim' dedi. 'Ne hizmeti yapıyorsun?' dedim, 'Ya vatandaşın işi oluyor, vatandaşın işini, belediyede, şurada burada hallediyorum' dedi" şeklinde konuştu.

Gürses şunları söyledi:

"Dedim, nasıl, telefonla mı? ‘Telefonla.’ Sen telefonları Rize’den mi açıyorsun, nereden açıyorsun? dedim. ‘Olur mu?’ dedi, ‘Rize’den açsam kim dinler beni? Ben, Cumhurbaşkanlığından açıyorum. Cumhurbaşkanlığından arıyor yani.

Diyor ki, ‘Ben Cumhurbaşkanlığından arıyorum.’ Sekreterler tabi ayarlıyorlar falan. Bazen bana geliyor, işte ‘Efendim, Cumhurbaşkanlığından bilmem kim, sizinle görüşecek.’ Tak kapatıyorum. Kendi niye aramıyor sen beni arıyorsun? Kendi arasın. Ne özellikleri var? Bu milletin parasını alıyorlar. Aracı koyuyor yani, önemli bir adam olduğunu göstermek için. Tayyip Bey’in bunları organize eden elemanlara ihtiyacı var; çünkü çok dedikodular oluyor bu konuda."