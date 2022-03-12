Berat Albayrak yine AKP içini hedef aldı

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni çıkan kitabında dikkat çeken bir bölüm yer aldı.

Albayrak, Trump'ın tweeti ve kur şokunun yaşandığı 10 Ağustos'a ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"O dönemde sosyal medya ve YouTube kanalları üzerinden yayın yapan bazı finansçıların bir kısmının yurtdışı istihbarat örgütleriyle ilişkilerinin devletimiz tarafından tespit edildiğini de burada ifade etmek isterim. Herhalde ilgili kurumlarımız bunların toplumsal algıyı zehirlemesine engel olmak için gereken tedbirleri alıyordur!"

Albayrak'ın bu sözleri İçişleri'ni ve dönemin Adalet Bakanı'nı hedef aldığı şeklinde yorumlandı.