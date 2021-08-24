Saray'a soru: Cemaatin oteli Melih Gökçek'in oğluna mı satıldı?

Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan Koza-İpek Grubu'na ait 7 yıldızlı "Angel's Marmaris Oteli"nin (eski adıyla Angel's Peninsula Otel) eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'e satıldığı iddia edilmişti. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Marmaris’teki 7 yıldızlı otel ile Melih Gökçek’in ilişkili olup olmadığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sordu.

‘Gökçek ailesi ile Akpınar arasındaki ilişki incelensin'

Bekaroğlu, Durali Akpınar’ın Söğüt İnşaat şirketinin de sahibi olduğunu ve bu şirketin Melih Gökçek’in başkanlığı döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden toplam tutarı 3,8 Milyar TL olan çeşitli ihaleler aldığına dikkat çekti.

Gökçek ailesi ile otelin işleticisi olarak görünen Durali Akpınar arasındaki ilişkinin incelenmesini isteyen Bekaroğlu, şu sorulara yanıt talep etti: