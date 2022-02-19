'Saray kaçak elektrik kullanıyor'

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, İdare Mahkemesi ve Danıştay'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayına ilişkin verdiği kararları Meclis gündemine taşıdı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre Gök, “Yasal kılıfı olmayan bir saraydan yönetiliyoruz. Vatandaş gecekondu yapsa, polis yıkmaya gider. Saray kaçak, elektriği de kaçak. Dünyadaki itibarlı hükûmetler hukuka uyarak ayakta kaldı” dedi.

Gök, “Kaçak sarayda kaçak su kullanılmakta, kaçak doğalgaz kullanılmakta. ‘Elektrik faturasını ödemiyorum' diyenlere ‘Elektriğini kesin' deniyor. Peki, ‘Kaçak elektrik kullananlara ne yapacaksınız? Elektrik kaçak, su kaçak, doğalgaz kaçak. Bütün dünyadaki itibarlı hükûmetler hukuka uyarak ayakta kalmıştır'' ifadesini kullandı.