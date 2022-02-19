Anket şirketi 'Erdoğan'a kesinlikle oy vermem' diyenlerin oranını açıkladı

Yöneylem Araştırma adlı şirketi 'Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda Erdoğan’a oy verir misiniz?' diye sordu, katılanların yüzde 55,6'sı 'kesinlikle oy vermem' dedi.

Haber Merkezi

Yöneylem Araştırma 4-10 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Yapılan araştırmada partisinden bağımsız olarak yurttaşlara “Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda Recep Tayyip Erdoğan’a oy verir misiniz?” sorusu soruldu.

Ankete katılanların yüzde 55,6'sı 'kesinlikle oy vermem' derken, 'kesinlikle oy veririm' diyenlerin oranı yüzde 32.2’de kaldı

Kararsız kalanların sayısı yüzde 9,8 olurken, oy kullanmam diyenlerin oranı yüzde 2,4 oldu.

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