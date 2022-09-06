Şarap fiyatlarına zam yapıldı

Şarap çeşitlerine yüzde 20 ila yüzde 25 oranında zam yapıldı.

Haber Merkezi

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, şarap çeşitlerine zam geldiğini duyurdu.

Konuya dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Aybaş, şarap çeşitlerine yüzde 20 ila yüzde 25 oranında zam yapıldığını belirtti.

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İçkiye yeni zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir alkollü içki grubuna zam geldiğini duyurdu.