Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, şarap çeşitlerine zam geldiğini duyurdu.
Konuya dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Aybaş, şarap çeşitlerine yüzde 20 ila yüzde 25 oranında zam yapıldığını belirtti.
Şarap fiyatlarına zam yapıldı
Şarap çeşitlerine yüzde 20 ila yüzde 25 oranında zam yapıldı.
Haber Merkezi
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, şarap çeşitlerine zam geldiğini duyurdu.
Konuya dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Aybaş, şarap çeşitlerine yüzde 20 ila yüzde 25 oranında zam yapıldığını belirtti.