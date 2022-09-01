İçkiye yeni zam

Dün gece elektrik ve doğalgaza gelen yüzde 20'lik zamların ardından bugün de bir alkollü içki grubuna zam geldiği duyuruldu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, geçtiğimiz günlerde bir alkol grubuna eylül ayında zam geleceğini duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından bugün zam geldiğini açıklayan Dündar, ''Bir zam daha. Jack Daniel’s zamlı liste. Zam geldi, pardon güncelleme, etiket değiştirmekten yoruldu artık esnaf, kime ne satacağız bu fiyatlarla'' ifadelerini kullanarak zam gelen içkilerin listesini paylaştı.