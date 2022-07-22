Saran'dan eğitim ve imam hatip açıklaması: Ülke de iflas eder...

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı yaptığı bir video paylaştı.

Lise ve üniversite sınavları sonrası durumun çok kötü olduğunu söyleyen Saran, "İmam hatip liselerinin sayısı sürekli artıyor ama öğrenci sayısı artmıyor, meslek liselerine, teknik, anadolu ve fen liselerine ilgi artmasına rağmen oralarda okullar azaltılıyor" dedi.

Kız çocuklarının okullaşma oranının da azaldığını belirten Saran, "Milli Eğitim'de derhal bilimi esas alan A'dan Z'ye reform yapılsın. Eğitim sistemimiz iflas ederse, ülke de iflas eder" dedi.