Birce Akalay'a tehdit: 'Böyle konuşanlar ya içeri girdi, ya kaçtı ya da kariyerleri bitti'

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Bıktım artık. Emeğimizin değeri, paramız iyiden iyiye pul oldu. İşçimiz, halkımız sefil oldu. Fakat birileri ülkeyi yemeye ve doyumsuzca satmaya devam ediyor. Yargılanacağınız günleri görebilmek ümidiyle ki göreceğiz" diyen oyuncu Birce Akalay'ı hedef aldı.

Küçük, "Birce Hanım, son 20 yıldır böyle konuşanlar ya içeri girdi, ya kaçtı ya da kariyerleri bitti!" dedi.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"Siyasi parti anlamında demiyorum. Sosyal medyadaki muhaliflerin gram aklı yok! Hâlâ sosyal medyadan tehditler savuruyorlar...

***

Ekonomik zorluklardan dolayı şimdi yine tehditlere başladılar. Dün adını gerçekten ilk kez duyduğum Birce Akalay diye biri -oyuncuymuş- hükûmeti tehdit etmiş. Yargılanacaklar demiş. Kimin neyle yargılanacağını dememiş ama muhtemelen ortamlarda konuşulanları aktarmış.

Birce Akalay sosyal medyaya bakıyor. Konuşulanları duyuyor. Hükûmet kesin gidici, diyor. Bunların hepsine bir öz güven gelmiş. Birce Hanım, son 20 yıldır böyle konuşanlar ya içeri girdi, ya kaçtı ya da kariyerleri bitti!

Şu anda 17/25 Aralık öncesi ve sonrası hava var. Muhalefet de bu ortama güveniyor. Son sözü seçimlerde millet söyleyecek.

Birce Hanım, bir zamanlar Mehmet Ali Alabora vardı. Gezi’de ağaçların bahane olduğunu söylemişti. Kendisi galiba Londra’da. Siz siz olun fazla öz güvenli olmayın. Temkinli olmak daha iyidir...

Biz bu tehditleri belli ki seçimlere kadar duyacağız. Sonra kararı sandıkta millet verecek."