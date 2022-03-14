Saran ve TRT'den yayın ihalesi açıklaması

Eski Fenerbahçeli yönetici Sadettin Saran'ın sahibi olduğu Saran Medya Grubu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) düzenlediği yayın ihalesiyle ilgili bir açıklama yayımladı.

Saran Grup'tan yapılan açıklamada, "Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri'ni 11 Mart 2022 Cuma günü imzalamış, teminat mektuplarıyla birlikte TFF'ye temsil etmiş bulunuyoruz. SüperLig TV proje ve vizyonunun da halen kuvvetle arkasındayız" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan ihale için yarışan TRT’den de bir açıklama geldi.

TRT’den yapılan açıklamada, “TRT olarak Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesi kapsamında yer alan Paket 1-D ve Paket 1-F‘ye ilişkin sözleşmeleri TFF’ye teslim ettik” denildi.

Paket içeriklerinde neler bulunuyor?

Paket 1-A: 8'i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları (Paket 1-A içerisinde yer alan hakların ihale dışında bırakılmasına ve Paket 1-A ile ilgili daha sonra gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi)

Paket 1-B: 4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları

Paket 1-C: 4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları

Paket 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları

Paket 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları

Paket 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları

Paket 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı

Paket 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı

Paket 4: Paket 1, Paket 2 ve Paket 3'e giren yayın haklarının tamamı



