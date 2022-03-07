Digiturk'ten TFF'nin yayın ihalesi hakkında açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayın hakkı sözleşmesinin imzalanması için hakların Saran A.Ş. ve TRT'ye geçtiğini açıklamasının ardından Digiturk bir açıklama yaptı.

Digiturk'ten yapılan açıklamada TFF ve İhale Komisyonunun "önemli ölçüde yüksek ve mali açıdan güvenli bir teklifi" reddetme kararını "dikkatle" takip ettikleri belirtildi. Açıklamada "Bununla beraber TFF ve İhale Komisyonu'nun Türk futbolunun çıkarları doğrultusunda hareket etme sorumluluğu olduğunu hatırlatmak istiyoruz" denildi.