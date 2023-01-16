Şarampole yuvarlanan otomobilde mahsur kalan engelli sürücü donarak yaşamını yitirdi

Bedensel engelli olan 38 yaşındaki sürücü Özgür Kahraman'ın, Dersim'in Hozat ilçesindeki köy yolunda dün gece saatlerinde şarampole yuvarlanan otomobilde mahsur kaldığı ve donarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.
DHA'nın haberine göre; kaza, Hozat ilçesi ile Çaytaşı Köyü yolunda, dün gece saatlerinde meydana geldi. 15 yıl önce geçirdiği trafik kazasında sol ayağından sakatlanan Özgür Kahraman idaresindeki otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Araçta mahsur kalan Kahraman, sabah saatlerinde kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Yapılan kontrolde donarak hayatını kaybettiği belirlenen Kahraman'ın cesedi, otopsi için Hozat İlçe Entegre Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.