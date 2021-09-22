'Sarallar' ve 'Şirinler' davasında karar

Kamuoyunda "Sarallar" ve "Şirinler" olarak bilinen iki çetenin aralarında bulunan husumet nedeniyle 7 kişinin öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. 28 sanığın yargılandığı davada "Sarallar" çetesinin lideri Ümit Saral'a, 2 kişiyi öldürdüğü, 3 kişiyi de öldürmeye azmettirdiği gerekçesiyle 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 2 kez müebbet hapis verilirken, çeşitli suçlardan değişik oranlarda da toplamda 75 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Bakırköy 15'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Bakırköy 18'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Fenerbahçe tribün lideri Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesi dosyasının bu mahkeme dosyasıyla birleştirildiğini, dosyadaki delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması nedeniyle bu dosyanın, dava dosyasından ayrılmasına karar verdi.

DHA'nın haberine göre duruşmada son savunmasını yapan tutuklu sanık Ümit Saral "Benim diğer sanıklar ile hiçbir irtibatım yoktur. Avukatım ile cezaevi görüşmelerim kayıt altında tutuluyor. Orada yanlış bir şey söylesem aleyhime kullanılır. Rahat görüşme yapamıyorum. Savunma hakkım kısıtlanıyor" dedi.

Mahkeme, Ümit Saral'a maktul Hakan Koyuncu ve Abdullah Özkan'ı kasten öldürme suçundan 2 kez müebbet, maktul Kenan Şirin'i tasarlayarak öldürmeye azmettirme suçundan beraat, maktul Ahmet Şahin Akyıldız'ı tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, maktul Mustafa Çakar'ı ve maktul Murat Mehmetefendioğlu'nu tasarlayarak öldürmeye azmettirme suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, mağdur Mehmet Şenkal ve Adnan Bel'i tasarlayarak öldürmeye teşebbüse azmettirme suçlarından 30 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, sanık Ümit Saral'a 12 kişiyi kasten yaraladığı gerekçesiyle 29 yıl hapis, hırsızlık suçundan 5 yıl, suç eşyasının alınması veya kabul edilmesi suçundan 6 ay, özel hayatın gizliliğini ihlalden 1 yıl, 6136 sayılı yasaya muhalefet suçundan 6 yıl ve 12 bin TL adli para cezası, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Sanık Onur Saral ise kasten öldürmeye yardım ve yaralama suçlarından 42,5 yıl hapis cezası aldı.

Güngören yürüyüş yolunda Mustafa Çakar ve Murat Mehmet Efendioğlu'nun öldürülmesi olayıyla ilgili sanıklar Korhan Fidan, Adem Kırmacı ve Murat Aslan'a 2'şer kez müebbet, mağdur Mehmet Şenkal'ı ve Adnan Bal'ı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme suçlarından toplam 25'er yıl, bir kısım mağdurları yaralama suçlarından da değişen oranlarda hapis cezası verildi.

Mahkeme, sanıklar Ümit Saral, Ferhat Solmaz, Serhat Pozkurlu, Korhan Fidan, Murat Aslan, Umut Yuva, Adem Kırmacı ve S. S.U'nun hüküm ile birlikte tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.