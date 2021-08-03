Onun da Soylu'yla fotoğrafı var: Çete lideri tehditle serbest kaldı iddiası

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla samimi fotoğrafları olan Sadık Yıldırım adlı bir kişinin kendisini gözaltına alan polise yönelik tehdit mesajlarını paylaştı.

Antmen, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Adı Sadık Yıldırım. 3 tabanca, 3 tüfek ve uyuşturucuyla yakalandığını söylüyor. 18 kişilik çetesiyle gezerken gözaltına alınıyor. '2 saate çıkarım' dedikten sonra hemen çıkıyor. Onu gözaltına alan polisi açık şekilde tehdit ediyor" dedi.

Kurtlukta düşeni yemek...

Antmen, Yıldırım'ın Süleyman Soylu, Binali Yıldırım, Antalya ve Ankara'da görev yapan emniyet müdürleriyle pozlarını da paylaştı.

Antmen'in ekran görüntülerini yayınladığı Sadık Yıldırım'a ait olduğunu iddia ettiği Instagram hesabı şu anda kilitli. Hesabın tanıtım cümlesiyse dikkat çekici: "Kurtlukda düşeni yemek kanundur."

Adı Sadık Yıldırım. 3 tabanca, 3 tüfek ve uyuşturucuyla yakalandığını söylüyor. 18 kişilik çetesiyle gezerken gözaltına alınıyor. "2 saate çıkarım" dedikten sonra hemen çıkıyor. Onu gözaltına alan polisi açık şekilde tehdit ediyor. @suleymansoylu polisin yanında olacak mısın? ++ pic.twitter.com/Lu24Zn3aHI — Av. Alpay ANTMEN (@avantmen33) August 3, 2021

Sadık Yıldırım adlı kişinin sosyal medya paylaşımları şöyle:

Yıldırım, sosyal medyadaki tepkilerin ardından Instagram hesabını gizliye aldı.