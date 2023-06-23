'Sarallar suç örgütü' davasında 8 tahliye

Kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne ilişkin 168 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan 8'inin tahliyesi kararlaştırıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İstanbul 17'nci Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Cezaevi karşısındaki salonda yapılan duruşmada, suç örgütünün lideri Alaattin İlyas Saral'ın da aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 30 sanık ve avukatları ile 3 müşteki hazır bulundu.

Duruşma başladıktan bir süre sonra Alaattin İlyas Saral salondan ayrıldı.

'Erdal Acar’dan şikayetçiyim'

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan müşteki Serdar Üzüm, amcasının öldürülmesinin ardından sanık Erdal Acar’ın kendisini, amcasına ait mal varlığını devretmeye zorladığını söyledi. Müşteki Üzüm, Acar’ın kendisine "Sen bunları satamazsın. Sen bunları bize devredeceksin, ben de sana Acarkent'ten daire vereceğim. Ölümüne, her zaman yanındayım" dediğini ifade etti.

Devir işleminin ardından daireleri geri almak üzere sanık Acar’ı aradığını ancak ulaşamadığını belirten Üzüm, "Sürekli 'Şu gün vereceğim, bugün vereceğim' diyerek bizi mağdur etti. Erdal Bey çok zengin bir iş insanı, biz de buna kandık. 'Size yardım edeceğim. Bundan sonra sizin ağabeyinizim. Daireleri bana devret, ben size parça parça vereceğim' dedi ama vermedi. Erdal Acar’ın bize verdiği taahhüdü yerine getirmesini istiyorum. Şikayetçiyim" diye konuştu.

'Kimse tarafından tehdit, cebir ve zorlamaya maruz kalmadım'

Müşteki Naim Karakuş ise sanık Ülkü Lazoğlu'yla geçmişte ticaret yaptığını, o dönem Lazoğlu'ndan araba almasının ardından borçlandığını ifade etti.

Sanıklar Hayrettin Ulu ve Mehmet Ulu'nun araya girmesiyle borcun kapandığını anlatan Karakuş, Hayrettin Ulu'yla ticari ilişkilerinin devam ettiğini, kimse tarafından tehdit, cebir ve zorlamaya maruz kalmadığını söyleyerek, şikayetçi olmadığını söyledi.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar Samet Keser, Recep Şefik Uslu, Aziz Zengin, Uğur Yılmaz, Sebahattin Köklü, Özcan Akyüz ve Tevhid Palitli'nin tahliyelerine karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatı: Müvekkilim vergi rekortmeni

Duruşmada daha sonra savunmalarını yapmak üzere sanık avukatlarına söz verildi. Sanık Alaattin İlyas Saral'ın avukatı Mustafa Güzeldere, müvekkilinin üzerine atılı suçların varsayımlardan öteye geçmeyen iddialar olduğunu savundu.

Söz konusu suçlara ait fiziki kanıtlar bulunamadığını öne süren Güzeldere, "Müvekkile doğrudan ya da dolaylı yöneltilen suç yoktur, tanıklık da yoktur. Söz konusu suçlarla irtibatını gösterecek iletişim tespit tutanağı da yoktur. Üçüncü kişilerin kendi aralarında yapmış olduğu konuşmaları temel alırsak Türkiye nüfusunun yüzde 75'ini kriminalize etmiş oluruz. Yöneltilen eylemlerin öncesinde veya sonrasında hiçbir aşamasında eylem talimatı verdiğine dair fiziki izleme tutanağı yoktur" diye konuştu.

Avukat Güzeldere, sanık Saral hakkında hiç kimsenin şikayetçi olmadığını belirterek, dosyaya davayla ilgisi olmayan başka soruşturma dosyalarının konulduğunu, soruşturma kapsamında şüpheli olarak işlem görenlerin bir kısmının müvekkilinin sigortalı çalışanları olduğunu öne sürdü.

Sanık Saral’ın üzerine atılı "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçunun unsurlarının oluşmadığını savunan Güzeldere, "Kendisi 2012 yılı Tekirdağ vergi rekortmenidir. Mevcut suçlarla müvekkilimin uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır. Hak ederek veya teminat karşılığı salıverilmesini talep ediyoruz" dedi.

Sanık Mehmet Ulu'nun avukatı Ruhan Erdem, duruşma savcısının açıkladığı mütalaada tutukluluk halinin devamını istediği sanıklara ilişkin gerekçe göstermediğini savunarak, müvekkilinin adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.

Sanık Erdal Acar’ın avukatı Ali Karaçalı ise müvekkilinin evindeki paralara hukuka aykırı biçimde el konulduğunu öne sürerek, paranın iadesine karar verilmesini istedi. Karaçalı, "Müvekkil, iş insanı olmakla beraber yurt dışı yasağı sorunuyla karşı karşıya kalmaktadır. Müvekkilin ticari itibari ve kişisel özelliğinden dolayı yurt dışı yasağının kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

Tutuklu diğer sanıkların avukatları da müvekkillerinin tahliyelerini talep ederken, haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan sanıkların avukatları ise bu tedbirlerin kaldırılmasını istedi.

Erdal Acar’ın da bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının kaldırıldı

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Alaattin İlyas Saral, Bekir Karçiğa, Fetullah Çağın, Hikmet Aktemur, Mehmet Gönenci, Nusret Irmak, İbrahim Çakır, Mehmet Ulu, Osman Akgül ve Tarık Oğur’un tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Heyet; sanıklar Samet Keser, Recep Şefik Uslu, Aziz Zengin, Uğur Yılmaz, Sebahattin Köklü, Özcan Akyüz, Faruk Söylemez ve Tevhid Palitli'nin, tutuklu kaldıkları süre ve suç vasfının sanıklar lehine değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi.

Aralarında Erdal Acar’ın da bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını kararlaştıran heyet, davaya katılma talebinde bulunan müştekilerin bu taleplerinin kabulüne hükmetti.

Mahkeme, haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar Cem Esmer, Serdar Sarmusak, Ali Kaplan, Mustafa Fazlıoğlu, Mehmet Arif Söylemez, Fatih Sarıalioğlu ve Sancar Saral'ın yakalama emirlerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.