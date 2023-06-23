Anadolu Adliyesi'ne de Kuran kursu açılıyor

İstanbul Anadolu Savcılığı, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda "hakim, savcı ve personelin çocukları ile gençler için" Kuran kursu açılacağını mesajla duyurdu.

BirGün yazarı Timur Soykan'ın aktardığına göre; Kartal Müftülüğü tarafından organize edilen ücretsiz yaz kursu 7-20 yaş arasında kız-erkekler için açılacak. 3 Temmuz 2023’te başlayacak ve 11 Ağustos 2023’te sona erecek Kuran kursu adliyenin mescidinde yapılacak. Mesajda personelin kayıt için adliye mescidi imam hatibini arayabileceği belirtildi.

8 ayrı bloktan oluşan ve 360 bin metrekare kapalı alanı olan Anadolu Adalet Sarayı'nda 462 hakim, 275 savcı, 3 bin 835 adli personel, 757 diğer personel görev yapıyor.

Ankara Adliyesi'nde de açılmıştı

2022 yazında Ankara Adliyesi’ndeki mescitte Kuran kursu açılmıştı. Bu kurs Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakim, savcı ve personele mesajla duyurulmuştu.

Ankara Barosu'ndan bu uygulamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Adliye binaları, tarafsız ve bağımsız yargı organları tarafından adaletin tesis edildiği yerler olup bu binaların din eğitimine açılması demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin gerekleri ile bağdaşmayacağı gibi yargının tarafsızlığına ve bağımsızlığına da gölge düşürecektir" denilmişti.

Ayrıca bu kurslar ile çocuklarını gönderen ve göndermeyen savcı ve hakimlerin tespit edilebileceği için fişleme iddialarını gündeme getirmişti. Adalet Bakanlığı ise bu tepkilere “28 Şubat zihniyeti” diyerek yanıt vermişti.