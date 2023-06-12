Saraçoğlu mahallesinde restorasyona mahkeme 'dur' dedi

Cumhuriyet’in ilk toplu konut örneği olarak bilinen Ankara-Çankaya'daki Saraçoğlu Mahallesi'ne yönelik yeni yapılanma projesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin başvurusu üzerine iptal edildi.

Ankara 13. İdare Mahkemesi, hazırlanan restorasyon tadilat projeleri ile yeni yapılanma mimari tadilat projesinin uygun görülmesine ilişkin tesis edilen dava konusu işlemi iptal etti.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi:

“Cumhuriyet’in ilk toplu konut örneği Saraçoğlu Mahallesi’ni koruma sorumluluğumuzla ilgili kurumları, yine ve yeniden yargı kararlarına uymaya davet ediyoruz. Bu kapsamda resmi yazışmalarımızı da sürdürüyoruz. Saraçoğlu Mahallesi’nde yargı kararları acilen uygulanmalı. Yargı kararıyla Saraçoğlu’nda restorasyon tadilat projeleri ile yeni yapılanma mimari tadilat projesinin de hukuka aykırılığı ortaya konulmuş haklılığımız yargı tarafından bir kez daha tescillenmiştir. Saraçoğlu Mahallesi’ni satmak istediler, satamadılar, yıkmak istediler, yıkamadılar, özgünlüğünü bozdular. Saraçoğlu Mahallesi yıkılmadı bu bizim başarımız, özgün değeri bozuldu bu da iktidarın ayıbı.”