Saraçoğlu Mahallesi’nde keşif yapıldı: 'İvedilikle, tahribatlar durdurulmalıdır'

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 'parsel parsel bölünmesi planı'na karşı açtığı dava kapsamında bilirkişi, Ankara Kızılay’daki Saraçoğlu Mahallesi’nde keşif yaptı.

Keşfe katılan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Saraçoğlu Mahallesi seçim malzemeniz değil, kültürel varlığımızdır. Sözde restorasyona dayanak oluşturan tüm koruma kurulu kararları yargı tarafından iptal edilmiştir. İvedilikle, tahribatlar durdurulmalıdır” açıklamasını yaptı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Cumhuriyet’in ilk toplu konut alanı olma özelliğine sahip Kızılay’daki Saraçoğlu Mahallesi’nin restorasyonuna izin veren koruma amaçlı imar planları ile restorasyon projelerine dayanak oluşturulan koruma kurulu kararlarını yargıya taşımıştı. Ankara 17. İdare Mahkemesi, restorasyon projesine dayanak olan koruma kurulu kararlarını iptal etti. Geçtiğimiz haftalarda koruma amaçlı imar planı davasında bilirkişi keşfi yapılmıştı. Bu hafta da Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı bir diğer dava olan, Saraçoğlu Mahallesi’nin parsel parsel bölünmesi planının davasının bilirkişi keşfi gerçekleşti.

Keşfe Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkan Yardımcısı Ali Atakan, Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri Nihal Evirgen ve şube avukatı Gökçe Bolat katıldı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve alandaki yaptıkları tespitleri aktaran Candan, yazılı açıklamada şunları kaydetti:

'Orta avludaki tüm ağaçlar kesilmiş'

“Saraçoğlu Mahallesi’nde gölgesine oturduğumuz iç bahçedeki ağaçların birçoğu kesilmiş, yeni ağaçlar dikilmiş. Ağaçların kökleri parçalanmış, inşaai faaliyetler, orta avluya devasa beton gölet yapılmış. Dört katlı konutların olduğu Necatibey Caddesi’ne bakan kısmın orta avlusundaki tüm ağaçlar kesilmiş ve kültürel mirasın önüne dört katlı betonarme yapı yapılıyor. Kış koşullarında, doğal ortama çimler ekiliyor, ağaçlar dikiliyor. Saraçoğlu Mahallesi yaklaşan seçimin malzemesi haline getirilmeye çalışılıyor. Saraçoğlu Mahallesi seçim malzemeniz değil, kültürel varlığımızdır. Sözde restorasyona dayanak oluşturan tüm koruma kurulu kararları yargı tarafından iptal edilmiştir. İvedilikle, tahribatlar durdurulmalıdır.

Kültürel mirasın önüne dört katlı betonarme yapı yapılıyor.

'Seçimde şov yapmak için uygun olmayan çalışmalar yapılıyor'

Nisan ayına açılışı yetiştirmek, seçimde şov yapmak için kış şartlarında uygun olmayan çalışmalar yapılıyor. İktidar kültürel mirasla sınavından bir kez daha geçemiyor. Kültürel varlıklarımızın dozerlerle yıkıldığı ve emlak sitelerinden kiralanmaya çalışıldığı süreçlerden geçtik. Başkentte İller Bankası, Ankara Tenis Kulübü, Baraj Gazinosu, Havagazı Fabrikası, Su Süzgeci, Etibank Binası, 19 Mayıs Stadyumu, Cebeci Stadyumu ve diğer kentlerde, Cumhuriyet’in nadide eserleri yıkıldı. İstanbul’da kültür varlığı olan Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetinde iken, Myrelaion Rotondası kiralık ilanı ile kamuoyunun gündemine düştü. Kültürel varlıklarımızın yıkıldığı, kiralandığı bir dönemde Paul Bonatz’ın eseri olan Saraçoğlu Mahallesi’nde, Bonatz’ın varislerinin temsilcisi ve vekilleri olarak da keşifte bulunduk. Ülkemiz adına yaşanan bu utanca neden olanlar, hukuksuzluklarının hesabını yargı önünde hesap vereceklerdir.

Saraçoğlu Mahallesi’ni önce satmak istediler satamadılar. Yıkmak istediler, yıkamadılar. Bu bizim verdiğimiz mücadelenin başarısıdır. Hukuksuz müdahaleler ve yargıda verilen iptal kararlarına rağmen, özgünlüğünü bozdular, betona boğdular, ağaçlarını kestiler bu da iktidarın ayıbıdır. Bilim ve teknikten aldığımız güçle doğal ve kültürel varlıklarımızı, mimari mirasımızı, Cumhuriyet değerlerini, kamu yararını savunmaya devam edeceğiz.” (ANKA)