Saraçhane'de toplanan Ağaç A.Ş. işçileri taleplerini İBB Meclisi'ne iletti

Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası'nın (BTO-SEN) çağrısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden biri olan Ağaç A.Ş. işçileri, sabah saatlerinde İBB binasının önünde bir araya geldi.

Daha önce sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamayla toplu iş sözleşmesi imzalanması, işten çıkarılan işçilerin işe geri alınması ve işçilere baskı uygulayan amirlere soruşturma açılması gibi taleplerini duyuran Ağaç A.Ş. işçileri, iş yerlerinde gördükleri baskıları, hak gasplarını, hırsızlıkları Patronların Ensesindeyiz Ağı'na anlattı.

"Bugün bize verilmeyen haklarımız için mücadele etmek için buradayız. Belediye iştirakları arasında en ağır şartlarda çalışıp hakkını alamayan işçi kesimiyiz" diyen işçiler, belediye meclisine ilettikleri taleplerine yönelik içeriden çıkacak kararı bekliyor. Haklarını alana kadar alanı terk etmemekte kararlı olduğunu belirten işçiler, İstanbul halkını da yanlarında görmek istediklerini dile getirdi.