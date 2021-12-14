Direnişteki Ağaç A.Ş. işçileri: 'İYİ Parti’li yöneticiler istifa için baskı yapıyor'

Ağaç A.Ş.'de, DİSK'ten istifa edip Türk-İş'e üye olmaları için yapılan baskıya karşı çıkan işçiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde yaptıkları eylemde yetkilileri uyardı.

İşçiler, yaptıkları açıklamada, “İşçiyle uğraşarak, işçi düşmanlığı yaparak halkın sizi getirdiği koltuklarda kalamazsınız. Tümüyle İstanbulluların olan Ağaç A.Ş.'de emek düşmanlığı yapamazsınız; burayı bir partinin veya bir işbirlikçi sendikanın arka bahçesi yapamazsınız” dedi.

ETHA’da yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ağaç A.Ş. şirketinde çalışan işçilerin DİSK'e bağlı BTO-Sen'de örgütlenmesinin ardından başlayan işten atmalara ilişkin Saraçhane'de bulunan İBB binası önünde açıklama yapıldı.

‘İYİ Parti’li yöneticiler istifa için baskı yapıyor’

“Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası" yazılı pankartın açıldığı eylemde ilk olarak Birleşik Tarım Orman Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Şeref Özcan, söz aldı. DİSK'e bağlı Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası'na üye işçilerin özellikle İYİP'li yöneticiler tarafından DİSK'ten istifa ederek sarı sendika Türk-İş'e geçmesi için baskı yaptığını söyleyen Özcan, 26 yönetici hakkında işçilere baskı yaptıkları için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

‘Yandaş medya işçileri terörize edip, hedef göstermeye çalışıyor’

Hukuki usulsüzlüklere ilişkin de suç duyurusunda bulunacaklarını dile getiren Özcan, “Ağaç A.Ş. işçilerinin İBB içinde en ağır işi yapan işçilerdir. Ama bu ay ki maaşları asgari ücretin altında maaş aldılar vergi kesintisinden dolayı. Bir yandan iş verenin baskısı, bir yandan da yaptıkları işin ağırlığı. Bir yandan da yandaş medya işçi arkadaşları, 'terörist' diye hedef göstermeye uğraşmaktadır” dedi.

DİSK Sosyal-İş Sendikası Yöneticisi Mehmet Yoleri de işçilerle dayanışma içinde olduklarını söyledi. Yoleri, "Kavgaları nereye giderse gitsin yanlarındayız, bir işçinin parmağına zarar geliyorsa Sosyal-İş olarak yanlarındayız" ifadelerini kullandı.

Basın metnini okuyan Hüseyin Çam, anayasal haklarına müdahale eden 130'dan fazla fazla işçinin ekmeğiyle oynayarak işten çıkarılmasına neden olan bu hukuksuz sürece, emek haber portalları ile sosyal medyaya da yansıdığı üzere İYİP ilçe teşkilatlarının da aktif olarak dahil olduklarını belirtti.

‘Yandaş bir sarı sendika getirmek için yapılan tehditler işe yaramayacak’

“Herkes için çalışıyoruz” diyen yetkililere seslenen Çam, işçileri tehdit edenlerin, hukuka aykırı davranışlarda bulunanların, kirli ilişkiler içinde olanların anlayamadıkları temel husus; yandaş bir sarı sendika getirmek amacıyla yaptığınız tehditler ile ne DİSK/BTOSEN'e ne de sendikamızın üyelerine geri adım attırmanız mümkün değildir” dedi.

Çam sözlerine şöyle devam etti:

"İşçiyle uğraşarak, işçi düşmanlığı yaparak halkın sizi getirdiği koltuklarda kalamazsınız. Tümüyle İstanbulluların olan Ağaç A.Ş.'de emek düşmanlığı yapamazsınız; burayı bir partinin veya bir işbirlikçi sendikanın arka bahçesi yapamazsınız."

İşçilerin eylemi, “İnadına sendika inadına DİSK”, “Direne direne kazanacağız” sloganlarıyla sona erdi.