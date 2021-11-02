‘Santral mühürlenene dek nöbette olacağız’

Samsun'da Oltan ve Köleoğlu Enerji’ye ait Çarşamba Biyokütle Enerji Santraline karşı yöre halkının hukuk mücadelesi iki yılı geçerken, en son yöreden iki yurttaşın Valilik ve Oltan Köleoğlu Enerji’den davacı olduğu, Samsun EMO ve Ziraat Mühendisleri Odasının da müdahil olduğu davada mahkemeden önemli bir karar gelmişti.

Çarşamba BES’in çevredeki insan, hayvan ve doğal bitki örtüsü, su kaynakları ile yerleşim yerleri üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurulduğunda proje tanıtım dosyasının, usul ve teknik yönlerden yeterli olmadığı, eksikliklerin olduğu, proje kapsamında incelenmesi gerekli tesisin hava kirliliği ve kontrolü, flora, fauna, meteoroloji ve özelllikle hidrolojik ve hidrojeolojik olarak tesis için kullanılacak su kaynağının belirli ve tutarlı olmadığı ifade edilmişti.

Mahkeme, proje kapsamında ihtiyaç duyulan suyun temini için açılacak sondaj kuyusu ya da kuyularının çevrede yaşayan köy/mahalle halkının içme, kullanma ve tarım arazileri için gerekli su kaynakları üzerinde oluşturacağı olumsuz etkilerin ne tür önlemler alınmak suretiyle giderileceğinin ortaya konulmadığı gerekçeleriyle Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce verilen 19 Temmuz 2019 tarihli ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararını hukuk dışı bularak dava konusu işlemin iptaline karar vermişti.

Halkın santrale karşı mücadelesi sürüyor

Daha önce de 2020 Mayıs’ında kapısına mühür vurulan santralin 21 Eylül 2021 tarihli mahkeme kararı itibariyla yeniden mühürlenip iptal kararının uygulanmasını bekleyen, 28 Eylül 2021 tarihinden bu yana gece nöbetlerine başlayan yöre halkı, 30 günlük yasal süre de dün bitince Samsun kamuoyuna 3 Kasım Çarşamba saat 13.00’te santral önünde yapılacak basın açıklaması için çağrıda bulundu.

Yöre halkı, mahkemenin iptal kararı uygulanmazsa dava avukatları aracılığıyla Valilik hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.