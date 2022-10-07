'Sansür yasasından AKP ve MHP'yi destekleyen yerel gazeteciler de rahatsız'

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, ‘Sansür Yasası’na ilişkin, “Bu düzenlemede AKP’yi destekleyen, MHP’yi destekleyen yerel gazeteciler de yok. Onların da tutumu bu yasa teklifinin kendilerini yok etme sürecini hızlandıracağı yönünde" dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda dün gece ‘Sansür Yasası’ teklifi üzerine konuşan Kılınç, şunları söyledi:

"Bir yanıyla ‘sansür’ olarak değerlendirilen ama sadece bununla sınırlı kalmayan, diğer taraftan, yasa teklifini getiren arkadaşlarımız tarafından ‘dezenformasyon yasası’ olarak değerlendirilen -ki kesinlikle bir dezenformasyon mücadelesinin hiçbir unsurunu barındırmadığı gibi dezenformasyonu gölgelemeye yönelik bir düzenleme olan bu düzenleme- aynı zamanda, meslek örgütlerinin çok önemli bir kısmının karşı çıktığı, çok önemli bir kısmının katılmadığı ve desteklemediği bir düzenleme. Bu düzenlemede Adalet ve Kalkınma Partisi’ni destekleyen, Milliyetçi Hareket Partisi’ni destekleyen yerel gazeteciler de yok. Onların da tutumu bu yasa teklifinin kendilerini yok etme sürecini hızlandıracağı yönünde.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin medyayla ilgili operasyonları tabii ki Türkiye'nin basın ve demokrasi birikimleriyle ortadan kaldırılacak, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin medya alanını bir operasyon alanı hâline getirmesi çok kısa bir zamanda son bulacak. Bunu hangi anlayışla yapacağız? Rehberimiz Büyük Atatürk olacak ve onun gösterdiği yol. Atatürk: ‘Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, hülasa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir’ demekte. Bu yasa teklifi, dezenformasyon odaklarını gölgelemeyi amaçlamaktadır. Dezenformasyon odakları doğru bilgiyle, halkın doğru bilgilendirilmesiyle, özgür ve bağımsız medyanın gücüyle engellenebilir."