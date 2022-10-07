Sansür yasasına karşı iletişim emekçileri yarın sokağa çıkıyor: 'Sen de gel, birlikte karşı koyalım'

AKP iktidarının sansür yasasına karşı Patronların Ensesindeyiz İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı yarın Ankara ve İstanbul'da basın açıklaması yapacağını duyurdu.
"İletişim emekçileri olarak sesimizi yükseltiyoruz: Sansür ve baskıya karşı MEYDAN OKUYORUZ!" denilen açıklamada, "Sen de gel, AKP'nin sansür yasasına birlikte karşı koyalım" ifadesi yer aldı.
Basın açıklaması yer ve saatleri şöyle:
8 Ekim Cumartesi 18.00 Ankara / Ulus
8 Ekim Cumartesi 18.00 İstanbul / Beşiktaş Barbaros Meydanı
📢İletişim emekçileri olarak sesimizi yükseltiyoruz: Sansür ve baskıya karşı MEYDAN OKUYORUZ!— İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı (@iletisimemekagi) October 7, 2022
🔴Sen de gel, AKP'nin sansür yasasına birlikte karşı koyalım:
📅8 Ekim Cumartesi 18.00 Ankara / Ulus
📅8 Ekim Cumartesi 18.00 İstanbul / Beşiktaş pic.twitter.com/Phg0wdvxp8