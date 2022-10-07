Sansür yasasına karşı iletişim emekçileri yarın sokağa çıkıyor: 'Sen de gel, birlikte karşı koyalım'

İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı, 'İletişim emekçileri olarak sesimizi yükseltiyoruz: Sansür ve baskıya karşı MEYDAN OKUYORUZ!' açıklamasında bulundu, Ankara ve İstanbul'da sokağa çıkacağını duyurdu.

Haber Merkezi

AKP iktidarının sansür yasasına karşı Patronların Ensesindeyiz İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı yarın Ankara ve İstanbul'da basın açıklaması yapacağını duyurdu.

"İletişim emekçileri olarak sesimizi yükseltiyoruz: Sansür ve baskıya karşı MEYDAN OKUYORUZ!" denilen açıklamada, "Sen de gel, AKP'nin sansür yasasına birlikte karşı koyalım" ifadesi yer aldı.

Basın açıklaması yer ve saatleri şöyle:

8 Ekim Cumartesi 18.00 Ankara / Ulus

8 Ekim Cumartesi 18.00 İstanbul / Beşiktaş Barbaros Meydanı