Sansür yasasına meslek örgütlerinden tepki: Yeni bir yasa için hazırız

Basın meslek örgütleri, AKP ve MHP tarafından hazırlanan ve sansür yasası olarak gündeme gelen, basın ve sosyal medya için yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi hakkında açıklama yaptı. Meslek örgütlerinin yaptığı açıklamada “Basınla birlikte toplumsal muhalefeti de susturmayı korkutmayı hedefleyen yasa teklifinin, geri çekilerek 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılına ertelenmesi sevindirici ancak yeterli değildir. Sil baştan yepyeni bir yasa çalışmasına her türlü katkıyı vermeye basın örgütleri olarak; ‘varız, hep birlikte buradayız’ diyoruz” ifadelerine yer verildi.

Aralarında Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Diplomasi Muhabirleri Derneği, DİSK Basın-İş, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), KESK Haber-Sen, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD), Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS)'nın da yer aldığı basın meslek örgütleri AKP ve MHP'nin birlikte hazırlayarak meclise getirdikleri yasa teklifinin iptal edilmesini ve yeni hazırlanacak yasa için birlikte çalışılmasını önerdi. 1 Ekim tarihindeki yasama yılına ertelenen yasa teklifinin iptal edilmesi gerektiğini ifade eden kurumlar, sansür yasası olarak gündeme gelen düzenlemelerin haberciliğin doğal işleyişine aykırı olduğunu ifade ediyor.

'Yasanın mevcut haliyle meclis gündemine gelmesi kabul edilemez'

Basın örgütleri yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin ortak imzalarıyla TBMM gündemine getirilen; basına yönelik sansürü ve otosansürü daha da derinleştirecek, basınla birlikte toplumsal muhalefeti de susturmayı korkutmayı ve hapsetmeyi hedefleyen yasa teklifinin, geri çekilerek 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılına ertelenmesi sevindirici ancak yeterli değildir. Teklifin günlerdir tartıştığımız, muhalefet ettiğimiz mevcut haliyle yeniden Meclis gündemine getirilmesi kabul edilemez.

Eğer basın ile ilgili bir kanun düzenlemesi yapılacak ise aynı hata tekrarlanmadan bu kez basın meslek örgütleri ile birlikte hazırlanmalıdır. Bizler sürecin başından beri TBMM’de ve diğer platformlarda yasa teklifine karşı ortak mücadele yürüten, aşağıda isimleri yer alan basın meslek örgütleri olarak, ‘içinde basının sesi olmayan basın yasası olmaz’ diyerek tüm hak ve sorumluluklarıyla kapsamlı bir basın yasasının hazırlanması için her türlü çabaya ve çalışmaya hazır olduğumuzu altını çizerek vurgulamak istiyoruz.

Ayrı bir başlık ve teklifte ele alınması gereken dezenformasyon ya da dijital mecralar düzenlemesiyle ilgili de ‘susturma, korkutma ve cezalandırma’ yöntemi yerine en demokratik ve insan haklarına saygılı bir yasanın yapım sürecine de dijital mecralarda görev yapan basın mensuplarının hak ve sorumluluklarının düzenlenmesine de ihtiyaç olduğunu vurguluyoruz."

'Sil baştan yepyeni bir yasa çalışmasına her türlü katkıyı vermeye hazırız'

Mevcut yasanın iptali halinde hazırlanacak yeni bir yasa için katkı sunmaya hazır olduklarını ifade eden meslek örgütleri, "Haftalardır TBMM zemininde, kendi çalışma alanlarımızda, yazılı ve görsel medyada, sosyal mecralarda ve meydanlarda yüksek sesle dile getirdiğimiz eleştiri ve önerilerimizin dikkate alındığını umuyor, teklifin yeni yasama yılına ertelenmesinden duyduğumuz temkinli memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Ve herkesin içine sinecek, bütün toplumu kucaklayacak temiz bir sayfa açmaya, bu kapsamda da sil baştan yepyeni bir yasa çalışmasına her türlü katkıyı vermeye basın örgütleri olarak; ‘varız, hep birlikte buradayız’ diyoruz” açıklamasında bulundu.