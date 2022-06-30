Kemal Kurkut’un katledilme anını fotoğraflayan gazeteciye hapis cezası

Diyarbakır'da 2017 yılındaki Newroz kutlaması sırasında polis tarafından katledilen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut'un öldürülme anını fotoğraflayan Gazeteci Abdurrahman Gök hakkında "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla açılan davanın duruşması, Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Evrensel'de yer alan habere göre, gazeteci Gök esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasında, "Suçlama konusu yapılan fotoğrafların altına Kobane yerine Libya veya Azerbaycan yazsaydım bugün burada 8 yıl sonra yargılanacak mıydım?" diye sordu.

Gök'ün avukatları Resul Temur ve Mehmet Emin Aktar'ın savunmalarının ardından duruşmaya karar arası verildi.

Mahkeme heyeti oy birliği ile Gök'ün "örgüt üyeliği" suçlamasından beraatine hükmetti, "örgüt propagandası" suçunu işlediğinin sabit olduğuna kanaat getirerek Gök'ü 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verdi.