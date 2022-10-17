Sansür yasası yürürlüğe girmeden başladı: AYM törenine davet edilen gazeteciye İletişim Başkanlığı engeli

Gazeteci Alican Uludağ, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) yeni üyesi Muhterem İnce’nin yemin törenine önce davet edildiğini, sonrasında ise İletişim Başkanlığı tarafından adına 'ambargo' konulduğunu söyledi.

Yaşananları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Uludağ, şunları söyledi:

"AYM'de bugün saat 14:00’da yeni üye Muhterem İnce’nin yemin töreni yapılacaktı. AYM önce törene davet etti. Ancak son dakika İletişim Başkanlığı tarafından adıma ambargo konuldu. Bu nedenle davetli listesinden çıkarıldım. Sansür yasası yürürlüğe girmeden sansür ve yasak başladı.

'Eleştirel haberciliğe savaş açmış durumdalar'

Fahrettin Altun'un başında bulunduğu İletişim Başkanlığı, artık anayasal yargı kurumları üzerinde açıkça bir vesayet oluşturmuş durumda. Temel hak ve özgürlükleri koruma görevi verilen AYM'nin bu vesayete direnmemesi ise basın özgürlüğü açısından endişe verici.

Daha geçen ay sonunda İletişim Başkanlığı, basın kartımı iptal etti. Nedeni sansür yasasına karşı sesimizi çıkarmamızdı. Bugün AYM'de ambargo koydular. Çünkü Amasra katliamında Fahrettin Altun'a ihmalleri sorduk. Eleştirel haberciliğe savaş açmış durumdalar."