'Sansür yasasını bu kadar az vekille mi geçirmişler? Bu skandal bir durum!'

Muhalefet partilerinin Meclis'te yapılan kritik oylamalara katılmamasına yeni bir örnek daha eklendi.

Meclis'teki oturumlara katılım durumuna ilişkin dikkat çekici veriler sunan Önder Algedik, AKP'lilerin düzenlemenin Meclis'ten geçmesi sonrası çektirdiği hatıra fotoğrafını paylaşarak "Sansür yasasını bu kadar az vekille mi geçirmişler?" diye sordu.

Fotoğrafta 70 vekil saydığını belirten Algedik, "AKP 70 vekil ile katılmış ve açık oylama yapılmadığı için bu kadar vekille çoğunluk olması mı sağlanmış? Hem de oturum başkanı CHP'li iken!! Bu skandal bir durum!" dedi.

İYİP'li bir vekilin 15 vekilin içinde olduğu bir fotoğrafı "sansür yasasına direndik" notuyla paylaşmasını "37 vekili olan İYİP kaç vekil ile katılmış?" sözleriyle eleştiren Algedik, "CHP'de sadece 40 kadar vekille katılmış. 100'e yakın vekil katılmamış. Böylece 70 kadar vekil ile AKP kanunun geçirebilmiş" ifadesini kullandı.