'Sansür Yasası' TBMM'de: 12 madde daha kabul edildi

İktidarın 'Dezenformasyon Yasası' olarak tanımladığı 'Sansür Yasası' teklifinin 12 maddesi daha TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu'nun ilk gündemi ‘sosyal medya' düzenlemesi oldu. AKP-MHP milletvekilleri tarafından hazırlanan ve 15 Haziran'da Adalet Komisyonu'nda görüşülerek kabul edilen teklifin 3. maddesinden itibaren görüşmelere devam edildi. Müzakerelerin ardından 12 madde daha kabul edildi.

Teklifin, bugün kabul edilen maddeleriyle birlikte toplam 14 maddesi kabul edilmiş oldu.