Gündem | İktidarın 'Dezenformasyon Yasası' dediği 'Sansür Yasası' neyi hedefliyor?

Gündem’de bugün Gökhan Kazbek, İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı Temsilcisi Murathan Değirmencioğlu ile iktidarın “Dezenformasyon Yasası” dediği “Sansür Yasası'nın neyi hedeflediğini, yandaş medyanın nefret suçlarının da karşılık bulup bulmayacağı, hükümet yetkilisinin yaptığı her açıklamayı yayınlamak suç sayılacak mı, sansür yasasının amacı daha çok baskı, daha çok hapis mi? Konularını konuşuyor.