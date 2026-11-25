Sansür sürüyor: 12punto’nun Instagram hesabına erişim engeli
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 26.11.2026 , 00:43
Basına yönelik sansür ve erişim engelleri sürüyor.
Haber sitesi 12punto’nun 330 bin takipçili Instagram hesabı Türkiye’den erişime kapatıldı.
12punto’dan yapılan açıklamada “Gazeteciliğe bir darbe daha!” denilerek şu ifadelere yer verildi:
"Fon vurgunu başta olmak üzere Türkiye'nin sorunlarını gündeme getiren, milyonlarca etkileşim alan 12punto'nun 330 bin takipçili Instagram hesabı, Siber Güvenlik Başkanlığı'nın talebiyle Türkiye'de görünmez kılındı.”
soL'un X hesabına da 20 Kasım'da, Temmuz ayından beri 5. kez erişim engeli getirilmişti.
soL'un beş kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.
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