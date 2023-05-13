Sansür eleştirileri Elon Musk'ı sinirlendirdi: 'Türk hükümetinin bize gönderdiği talebi yayınlayacağız'

Twitter'ın Türkiye'deki bazı içerikleri erişime engellemesine tepki gösterenlere cevap veren Elon Musk, hükümetin platforma gönderdiği talebi yayınlayacaklarını söyledi.

Sosyal medya platformu Twitter, mahkeme kararları uyarınca Türkiye'deki bazı içeriklerin erişimine engel getirdiğini duyurmuştu.

Twitter'ın Küresel Hükümet İşleri birimi ise söz konusu içeriklere platformun Türkiye'de faaliyetlerine devam edebilmesi amacıyla erişimin engellendiğini vurguladı.

Twitter'ın bu kararını eleştiren gazeteci Matthew Yglesias, Elon Musk'ı etiketleyerek "Türk hükümeti seçimlerden hemen önce Twitter'dan muhaliflerini sansürlemesini istedi ve Musk buna uydu" yorumunda bulundu.

Bu paylaşıma yanıt veren Musk ise, "Senin beynin yerinde mi Yglesias? Twitter'ın tümüyle kapatılması ya da bazı tweetlere erişimin sınırlandırılması seçeneklerinden hangisini istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Elon Musk bir sonraki mesajında ise "Türk hükümetinin bize gönderdiği talebi yayınlayabiliriz, yayınlayacağız" dedi.