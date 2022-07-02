Şans oyunları denetlenmiyor: 'Kime ikramiye veriyor, ne dağıtıyor bilinmiyor'

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel TBMM KİT Komisyonu’nun geçen Çarşamba günkü toplantısında Milli Piyango İdaresi'nin şans oyunlarıyla ilgili denetim yetkisini gündeme getirdi.

Sisal Şans Oyunları'nın 2020 yılı Ağustos ayında Milli Piyango oyunlarını devraldığına dikkat çeken belirten Sertel, "Siz iki yıldır Sisal Şans Oyunları grubunu denetleyemiyorsunuz. Yani bunlar nasıl yapıyor? Kime ikramiye veriyor? Ne kadar ikramiye dağıtıyor? Ne kadar para topluyor? Yani bu noktada devletimiz bundan ne kadar vergilendirme yapıyor? Ne kadarı Milli Piyango bileti alan mudinin eline para ulaşıyor? Hiçbir şey bilinmiyor" dedi.

'Denetlenmeyen bir yapı olabilir mi?'

Sertel şöyle konuştu:

"Güya denildi ki bize bu sistemde her şey hızlı olacaktı. Yani bürokratik engeller hızlı aşılacaktı, birçok faaliyet hızlanacaktı, söylendiği zaman hemen yerine gelecekti; falan, falan ama gördük ki Milli Piyango'nun bu grubu denetlemesi için küçük bir mevzuat değişikliği lazım. Bu mevzuat değişikliği yapıldığı takdirde siz, bu şans oyunlarını yürüten şirketi denetleme yetkisine sahip olacaksınız. Zaten istediğimiz de o bizim. Bu işin yıllardır Milli Piyango İdaresi tarafından yürütülmesi, devlet tarafından yürütülmesi çok önemli bir güven kaynağıydı. Topluma da güven kaynağıydı. Yani ‘En azından ben kazanamasam devletim kazanıyor’ diyordu vatandaş piyango bileti alırken ya da sayısal loto oynarken. Şimdi o da kalktı, bir grup kazanıyor, o grubu denetleyemiyoruz yani sanki bilinçli olarak denetimden kaçılıyormuş izlenimi uyanıyor bizde. Çünkü bu konuda ısrar ediyoruz, biz değil yani Sayıştay ısrar ediyor, biz de onun ısrarcısı oluyoruz. Diyoruz ki: Ya arkadaş bu niye denetlenmiyor iki yıldır. Denetlenmeyen bir yapı olabilir mi? İşte mevzuata takılıyor. O mevzuat nasıl aşılacak, nasıl sonuç alacağız?”

'Kime gitti tefeciler midir, dünya ölçeğinde kara para yönlendirenler midir?'

Sisal-Şans ortak grubunun el değiştirdiğini ancak kime satıldığının bilgisinin paylaşılmadığını kaydeden Sertel, şunları kaydetti:

"Sisal Şans Oyunları grubunun bir başka gruba Milli Piyango’yu devrettiğini ya da sattığını öğrendik, hatta ben sizi telefonla arayıp o grupla ilgili bilgi istedim. Hakikaten siz de bilmiyordunuz ve bana yanıt veremediniz çünkü o grubu kimse bilmiyor. Kime gitti, kim aldı, nedir, in midir, cin midir, kara para aklayıcılığı mıdır, tefeciler midir, dünya ölçeğinde kara para yönlendirenler midir? Kim olduğunu bilmiyoruz. Kim biliyor? Türkiye Varlık Fonu biliyor. Varlık Fonu'nun bunu açıklaması lazım.” (ANKA)