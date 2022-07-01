Sedat Peker'den Demirören ailesi hakkında açıklamalar

Ülkücü mafya Sedat Peker, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve ailesi hakkında açıklamalarda bulundu. "Deli Çavuş" isimli sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Peker, Demirören ailesinin mal varlığını usulsüz yollardan elde ettiğini ifade etti.

Söz konusu paylaşımlar şöyle:

"70’li yılların başında rahmetsizin (Erdoğan Demirören) hiçbir gücü yokken, çocukluk arkadaşı olan Milangaz’ın sahibi Şevki Kurtkaya’nın desteği ile Sirkeci Nöbethane Caddesi No: 8 de, 50 m2 dükkanda makas, bağlantı yay çatalı satan bir dükkan açmıştı. Hatta rahmetsize kız istemeye de yani pambıkörenin annesi Tülin Hanım'ı istemeye giden de Şevki Kurtkaya ve eşi olmuştu. O günlere ait elimde bir sürü resim de var. Şevki Kurtkaya, Milangaz’ın yüzde 60'ının sahibiydi. Geri kalan yüzde 40 da Şevki Kurtkaya’nın kardeşlerinin üzerindeydi. Şevki Kurtkaya, yaşadığı bazı ticari sorunlar yüzünden hisselerini emaneten rahmetsizin üzerine yaptı.

'Milangaz’a çöktü'

Sonra sorunlarını halledip hisseleri geri isteyince, rahmetsiz Erdoğan Demirören bu süre zarfında tanıştığı yeraltı dünyasından olan isimlerin desteği ile Milangaz’a çöktü. Kendisine kız istemeye giden ve kendisine geçimini sağlasın diye ilk dükkanını açan Şevki Kurtkaya’ya bu kahpeliği yaptı. Rahmetsiz ölmeden önce helalleşmek için Şevki Kurtkaya‘nın torunlarını çağırıyor. Ancak hiçbir tanesi oraya gitmiyor. Size rahmetsizin Yorgi Papadolos isimli Rum asıllı bir gayri müslimin tüm mallarına nasıl çöktüğünü, adamı nasıl öldürdüklerini anlatacam. Kıymetli büyüğümüz Sadettin Tantan abi Sedat Peker’in yaşı yetmez, bu cinayetin bilgileri devletten verilmiştir demişti (daha önceki tarihlerde). Sadettin abi, 1971- 1974 yılları arasında İstanbul Asayiş Şube Müdürü olan Cemil Gülmen’i tanırsınız. 1990 yılında kendisi vefat etmişti.

Rahmetlinin eşi olan Neriman Gülmen abla ile 2001 yılında tanıştık. Neriman abla şu an hayatta. Söylediklerimin doğruluğunu gazeteciler kendisinden öğrenebilirler. Rahmetli Cemil Gülmen’nin sakladığı 5 çuvalık gizli arşivini bana getirmişti, 'Rahmetli bunlara çok değer verirdi, Sedat oğlum al bunlar belki senin işine yarar' diyerek bana hediye etti. Rahmetli Cemil müdür, üstleri ile gayrimüslimlere yapılan eziyetlere seyirci kalındığı için tartışıp, İstabul Asayiş Şube Müdürlüğü’nden ayrılmıştı. Bizim paranoyaklar, bilgiler şurdan gidiyor, burdan gidiyor diye (yabancı istihbarat teşkilatlarından) senaryo yazıyorlar. Bilgiler para ile satın alınabilinir, dostlar sayesinde elde edilebilinir, vatan fedaisi olan serdengeçtiler tarafından ulaştırılabilinir. Bu yüzden önemli olan aklı kullanıp, sistemi kurabilmektir.

'Baban Ata Koleji’ni niye satın aldı?'

Rahmetsiz baban Ata Koleji’ni niye satın aldı? Sen gerizekalı olduğun için sınıfı geçemezsin diye aldı. O tarihte de embesildin, hala daha embesilsin. Rahmetsiz baban Recai Erkli’ye ait şirkete ve binalarına nasıl çöktü (mafya dostlarının yardımıyla)? Rahmetsiz baban insanlara önce dost olarak yanaşır sonra da gasp ederdi. Yorgi Papadolos’a ait Arşimidis şirketinin hukuk müşavirliğini necdet çobanlı yaparken (bu da rahmetsiz), adam yurtdışına çıktı diye beyanda bulunup, sahte vekaletnamelerle tüm servetini iki rahmetsiz üzerlerine geçirdiler.

'Total’i Oyak’a nasıl sattığını konuşacağız'

Meğerse adam yurtdışına gitmemiş. Adamı önce kravatla boğup, sonra da yakarak öldürmüşler. Mehmet Eymür abinin hazırladığı 1. MİT raporunda detaylıca yazıyor. Bunun rahmetsiz babasının en büyük özelliği, mafyalarla, siyasilerle ve bürokratlarla bir çark kurmuş olmasıydı. 1980’lerde bütün Yahudileri haraca bağlamışlardı. rahmetsiz sözde onları mafyadan ve devletten koruyordu. Topladığı paranın birazını mafyaya, birazını polislere, birazını da siyasilere verip çoğunu kendine alıyordu. Daha kendine ait batık Total’i, Oyak’a nasıl sattığını konuşacağız. Bu satışa itiraz eden Cihat Yaycı Paşa’yı kimlere arattırdığını da konuşacağız.

'Kimseye çıkmayan ikramiyeleri de konuşacağız'

Daha bu ne ki? Azerbaycan’ı konuşacağız şans oyunlarında devamlı devir eden kimseye çıkmayan ikramiyeleri de konuşacağız. Bu pambıkörenin medya grubunu satın alırken Ziraat Bankası’ndan aldığı krediyi ödemediğini söylediğimde, önce hiç biriniz inanmamıştınız. 5 milyon dolara aldığı Kemer Country’deki arsa, imara açılacak, bankaya olan borcunu bu şekilde ödeyecek dediğim de yine inanmadınız. Ancak hepsi doğru çıktı.

'Ziraat Bankası’nın parasını ödemedi'

Ziraat Bankası’nın parasını ödemediği gibi, devletin ajansına olan 30 milyon TL’lik borcunu bile ödemedi. Lan pambıkören, devlete olan borcunu ödemezsin, normal insanlara olan borcunu da ödemezsin. Sen eşime yönelik saygısızca haberler yaptırdın. Bunun intikamını da 1-2 saat sonra yapacağım paylaşımla alacam. Kimse kusura bakmasın, bu kahpenin bende aile huzurunu kaçıracam."