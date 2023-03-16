Şanlıurfa'daki sel nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi

Yaşanan sel sonucu en az 16 kişinin yaşamını yitirdiği Şanlıurfa'da tüm okul kademelerinde eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 17.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki hamile/engelli/kronik rahatsızlığı olan kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır."

Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitim öğretime dün ve önceki gün de ara verilmişti.